В Черновицкой области мужчина сбил на машине работников ТЦК и набросился на них с топором

Представители ТЦК, которые остановили мужчину на лошади, и автомобиль, который их переехал. Фото: скриншот

В Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 7 марта.

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Попытки вручить повестку в Черновицкой области

На видео можно увидеть, как в пгт Путила представители ТЦК останавливают мужчину на лошадке, который был вооружен топором. Во время общения на дорогу выехал автомобиль желтого цвета.

Он целенаправленно ехал на ТЦК-шников и одного из них сбил с ног. После этого мужчина вышел из авто и набросился на них с топором. К тому же водитель побил стекло машины, которая, вероятно, принадлежала представителям ТЦК.

Конфликт длился недолго. Мужчина сел в авто и уехал с места происшествия, а представители ТЦК пошли дальше.

Напомним, видео, на котором видно, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего, завирусилось в Telegram-каналах. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировали на этот инцидент.

Также мы писали, что повестки могут получить мужчины от 18 до 60 лет. Спикер ТЦК Полтавской области Роман Истомин рассказал о том, где их будут выдавать в марте.