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ТЦК не имеет права принудительно доставлять людей в военкомат, но есть нюанс

17 июня 2024 07:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кто может принудительно доставлять мужчин в ТЦК — Федор Вениславский объяснил
Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что принудительно доставлять в Территориальные центры комплектования и социальнуой поддержки могут военнообязанных, которые находятся в розыске. Однако этим не могут заниматься работники ТЦК без полиции.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина в понедельник, 10 июня.

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Кто может принудительно доставлять мужчин в ТЦК

"Доставлять принудительно в ТЦК и СП или ВВК могут только граждан, которые находятся в розыске. В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только сотрудники полиции", — пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что представители ТЦК не могут действовать принудительно без правоохранителей.

"Если они (работники ТЦК. — Ред.) действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — добавил нардеп.

Напомним, что спикер Полтавского ОТЦК СП Роман Истомин ответил, почему ТЦК продолжают вручать повестки на улицах городов, не дожидаясь 16 июля, когда завершится дата обновления данных. Он обвинил в этом самих украинцев.

Также мы сообщали, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК. Есть несколько причин, которые могут оправдать неявку, в том числе стихийные бедствия, состояние здоровья, военные действия и смерть близкого родственника.

Добавим, что на фоне частых конфликтов между военнообязанными и представителями ТЦК юристы решили объяснить, какие права имеют граждане и военные и какая ответственность их будет ожидать в связи с нарушениями.

Федор Вениславский
мобилизация
війна
война в Украине
полномочия
ТЦК и СП
Верховная Рада
полиция
военнообязанные
закон

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