"Звіт про ураження" — як працюватиме новий проєкт в Армія+

Рустем Умєров. Фото: Facebook/Рустем Умєров

Україна зробила важливий крок для підвищення ефективності Сил оборони. Кабмін підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження". Він дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у війську.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у п'ятницю, 3 січня.

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Як зазначив Умєров, на першому етапі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії отримають можливість надавати Генштабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+. Ці звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об'єктивність і прозорість даних.

Повідомлення Рустема Умєрова про запуск нового проєкту. Фото: скриншот

За словами міністра, впровадження такої системи важливо, адже це забезпечить:

об'єктивний облік підтверджених втрат ворога;

можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;

аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;

оптимізацію виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

"В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату — плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони", — заявив Умєров.

Нагадаємо, у застосунку для військових "Армія+" почала діяти програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. Там будуть зібрані спеціальні пропозиції на послуги.

Кабінет Міністрів України затвердив впровадження нової функції у застосунку "Армія+". Військові зможуть передавати звіти про виконання завдань.