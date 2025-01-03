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Цифрова звітність в армії — Умєров анонсував новий проєкт

3 січня 2025 17:12
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
"Звіт про ураження" — як працюватиме новий проєкт в Армія+
Рустем Умєров. Фото: Facebook/Рустем Умєров
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна зробила важливий крок для підвищення ефективності Сил оборони. Кабмін підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження". Він дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у війську.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у п'ятницю, 3 січня.

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Що передбачає проєкт "Звіт про ураження"

Як зазначив Умєров, на першому етапі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії отримають можливість надавати Генштабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+. Ці звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об'єктивність і прозорість даних.

Що передбачає запуск проєкту "Звіт про ураження"
Повідомлення Рустема Умєрова про запуск нового проєкту. Фото: скриншот

За словами міністра, впровадження такої системи важливо, адже це забезпечить:

  • об'єктивний облік підтверджених втрат ворога;
  • можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;
  • аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;
  • оптимізацію виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

"В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату — плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони", — заявив Умєров.

Нагадаємо, у застосунку для військових "Армія+" почала діяти програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. Там будуть зібрані спеціальні пропозиції на послуги.

Кабінет Міністрів України затвердив впровадження нової функції у застосунку "Армія+". Військові зможуть передавати звіти про виконання завдань.

ЗСУ армія Генштаб ЗСУ війна в Україні війна Рустем Умєров

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