"Отчет о поражении" — как будет работать новый проект в Армия+

Рустем Умеров. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Украина сделала важный шаг для повышения эффективности Сил обороны. Кабмин поддержал запуск проекта "Отчет о поражении". Он позволит цифровизировать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в войске.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в пятницу, 3 января.

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Как отметил Умеров, на первом этапе подразделения ВСУ и Нацгвардии получат возможность предоставлять Генштабу ежедневные отчеты о поражении врага через Армия+. Эти отчеты будут синхронизированы между приложением и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.

Сообщение Рустема Умерова о запуске нового проекта. Фото: скриншот

По словам министра, внедрение такой системы важно, ведь это обеспечит:

объективный учет подтвержденных потерь врага;

возможность постоянно отслеживать эффективность командиров и подразделений по четким критериям;

анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов на поле боя;

оптимизацию производства и поставки самого эффективного вооружения.

"В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях. В случае успешного результата — планируем распространить проект на все части Сил обороны", — заявил Умеров.

Напомним, в приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности для военнослужащих ВСУ. Там будут собраны специальные предложения на услуги.

Кабинет Министров Украины утвердил внедрение новой функции в приложении "Армия+". Военные смогут передавать отчеты о выполнении заданий.