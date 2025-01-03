"Отчет о поражении" — как будет работать новый проект в Армия+

Цифровая отчетность в армии — Умеров анонсировал новый проект
Украина сделала важный шаг для повышения эффективности Сил обороны. Кабмин поддержал запуск проекта "Отчет о поражении". Он позволит цифровизировать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в войске.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в пятницу, 3 января.
Что предусматривает проект "Отчет о поражении"
Как отметил Умеров, на первом этапе подразделения ВСУ и Нацгвардии получат возможность предоставлять Генштабу ежедневные отчеты о поражении врага через Армия+. Эти отчеты будут синхронизированы между приложением и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.
По словам министра, внедрение такой системы важно, ведь это обеспечит:
- объективный учет подтвержденных потерь врага;
- возможность постоянно отслеживать эффективность командиров и подразделений по четким критериям;
- анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов на поле боя;
- оптимизацию производства и поставки самого эффективного вооружения.
"В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях. В случае успешного результата — планируем распространить проект на все части Сил обороны", — заявил Умеров.
Напомним, в приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности для военнослужащих ВСУ. Там будут собраны специальные предложения на услуги.
Кабинет Министров Украины утвердил внедрение новой функции в приложении "Армия+". Военные смогут передавать отчеты о выполнении заданий.
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