В ТЦК объяснили мужчинам, что делать после вручения повестки

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Сотрудники ТЦК и СП вручают военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет повестки. После того как граждане получили этот документ, они обязаны придерживаться определенного алгоритма действий.

Что должен сделать каждый военнообязанный мужчина после вручения повестки, объяснил начальник Черкасского областного ТЦК и СП Александр Устименко в интервью Youtube-каналу "18000".

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Руководитель Черкасского областного ТЦК и СП Александр Устименко. Скриншот с видео на Youtube

Так, он в очередной раз подчеркнул, что украинцам не стоит бояться похода в ТЦК и СП, ведь даже после прохождения ВВК никого не направляют прямо в воинские части.

Когда военнообязанное лицо получило повестку, оно обязано явиться в территориальный центр по указанному адресу и соответственно в указанную дату и время.

На месте после уточнения военно-учетных данных мужчине выписывают направление на прохождение медицинского осмотра.

Здесь Устименко советует брать с собой все медицинские документы для того, чтобы врачи могли выдать правильное заключение. Особенно это касается тех, кто имеет определенные хронические заболевания.

Следует заметить, что определенные анализы, а также исследования, например общий анализ крови или флюорографию, мужчины должны пройти самостоятельно до прохождения ВВК.

В то же время Устименко объяснил, что если человек приходит на военную медкомиссию и говорит, что есть определенные жалобы, но документов у него нет, то такое лицо направляют на дополнительные исследования.

"Человек проходит медицинское обследование. И уже по выводам военно-врачебной комиссии — либо пригоден, либо ограниченно пригоден. И уже тогда принимается решение, куда направлять, в какой учебный центр. Сейчас в воинские части мы никого не направляем, только в военно-учебные центры", — подчеркнул руководитель Черкасского областного ТЦК и СП.

Кроме того, он подчеркнул, что явиться в ТЦК и СП за повесткой — это обязанность каждого военнообязанного. А граждан, которым была вручена повестка, но они проигнорировали ее, подают в розыск в Национальную полицию.

"Если Нацполиция их к нам привозит, то мы оформляем административный протокол. Два админпротокола, на третий — возбуждается уголовное дело", — добавил он.

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