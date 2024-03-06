Три варианта подачи данных военнообязанных в ТЦК — в Раде объяснили

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: zhmerynka.city

В Верховной Раде Украины работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные будут иметь право подавать свои данные в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки разными способами.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Законопроект о мобилизации

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право представлять свои данные в ТЦК разными способами", — отметил он.

Поэтому рассматриваются следующие варианты подачи информации в ТЦК:

лично прийти и обновить данные;

сделать это в ЦНАПе;

зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

В то же время обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Работа с уклонистами

По словам Чернева, сейчас обсуждаются три варианта ограничений для уклонистов:

временный запрет на выезд за границу;

временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

блокировка счетов в банках.

Однако идею блокирования счетов Комитет не поддержал, поскольку не считает ее реальной действенной нормой.

Напомним, в Верховной Раде Украины отменили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Кроме того, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Также издание The Washigton Post писало, что Зеленский и высшее военное командование еще не разработали четкий план мобилизации. Это привело к глубоким разногласиям в украинском парламенте и обществе.