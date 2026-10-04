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Головна Штаб Третя штурмова показала кадри зі збору полонених на Лиманщині

Третя штурмова показала кадри зі збору полонених на Лиманщині

Ua ru
4 жовтня 2026 09:02
Третя штурмова показала кадри зачистки Лиманщини
Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

Третій армійський корпус опублікував відео з третього сезону "Вівальді", на якому показано роботу українських військових під час зачистки населених пунктів на Лиманщині. Участь у бойовій роботі брали бійці Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР".

Про це корпус повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Як українські військові брали росіян у полон на Лиманщині

Одним із завдань військових було не лише провести зачистку, а й вивести російських військових у полон живими.

На оприлюднених GoPro-кадрах видно, як українські бійці звертаються до російських військових із закликами здатися. Зокрема, один із них говорить: "Жити хочеш? Встань, швидко".

На відео також зафіксовано, як полоненим наказують підвестися та рухатися вперед, дивлячись під ноги. Військові попереджають їх про небезпеку з повітря та стежать за переміщенням групи.

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У корпусі зазначили, що під час руху українські військові зустрічали десятки тіл російських військових. Водночас у районі операції продовжували працювати російські безпілотники, які, за словами бійців, становили небезпеку як для українських військових, так і для самих окупантів.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Третій армійський корпус ЗСУ показав відео роботи операторів 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" під час наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. На кадрах FPV-дрони атакують російську піхоту та завдають ударів по противнику шляхом скидання боєприпасів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України 27 вересня та в ніч на 28 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Зокрема, біля населеного пункту Сельцо Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

ЗСУ окупанти полонені військові дії війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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