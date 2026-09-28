Генштаб: ЗСУ уразили низку важливих цілей армії РФ

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

Сили оборони України 27 вересня та в ніч на 28 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Зокрема, у районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Які військові об’єкти РФ уразили українські сили

У Виноградівці Запорізької області під удар потрапили пункт управління безпілотниками та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА російських військ.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Генштабі зазначили, що системне ураження таких об’єктів має знизити інтенсивність застосування російською армією ударних БпЛА та послабити її можливості завдавати ними ударів по території України.

Крім того, на Донеччині українські військові уразили ремонтний підрозділ у Маріуполі, склади боєприпасів у Макіївці та Устинівці, а також склад матеріально-технічних засобів російських окупантів у Нікольському.

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