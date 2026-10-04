Третья штурмовая показала кадры зачистки Лиманщины

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Третий армейский корпус опубликовал видео из третьего сезона "Вивальди", на котором показана работа украинских военных во время зачистки населенных пунктов в Лиманском районе. В боевых действиях принимали участие бойцы Третьей штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда «ДОЗОР».

Об этом корпус сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Как украинские военные брали россиян в плен в Лиманском районе

Одной из задач военных было не только провести зачистку, но и взять российских военных в плен живыми.

На обнародованных кадрах с GoPro видно, как украинские бойцы обращаются к российским военным с призывами сдаться. В частности, один из них говорит: "Хочешь жить? Встань, быстро".

На видео также запечатлено, как пленным приказывают встать и двигаться вперед, глядя под ноги. Военные предупреждают их об опасности с воздуха и следят за передвижением группы.

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В корпусе отметили, что во время движения украинские военные встречали десятки тел российских военных. В то же время в районе операции продолжали работать российские беспилотники, которые, по словам бойцов, представляли опасность как для украинских военных, так и для самих оккупантов.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Третий армейский корпус ВСУ показал видео работы операторов 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" во время наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении. На кадрах FPV-дроны атакуют российскую пехоту и наносят удары по противнику путем сброса боеприпасов.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины 27 сентября и в ночь на 28 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии. В частности, вблизи населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".