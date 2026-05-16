Техника и живая сила: ВСУ поразили ряд важных объектов РФ

Пожар на объектах РФ.

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупационных сил. Под поражение попали пункты управления, склады, техника и места скопления живой силы противника. Также подтверждено повреждение инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — Рязанского НПЗ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в субботу, 16 мая.

Силы обороны Украины атаковали важные объекты россиян

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины в течение суток и в ночь на 16 мая нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск на разных направлениях.

В частности, украинские подразделения поразили пункт управления российских войск в районе Покровска Донецкой области, а также пункт управления беспилотными системами противника в Графском Донецкой области. Кроме того, были нанесены удары по ангару с военной техникой РФ в Селидово.

Также под атаку украинских войск попали склад материально-технического обеспечения в Бараниковке Луганской области и ремонтное подразделение россиян в Приволье Херсонской области.

Отдельно сообщается о поражении скоплений живой силы противника в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово, а также в Любимовке Запорожской области и ряде других населенных пунктов.

Кроме того, Генштаб уточнил результаты удара по инфраструктуре Рязанского НПЗ, который был нанесен в ночь на 15 мая. Повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

В ведомстве отметили, что Рязанский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий РФ и обеспечивает топливом российские оккупационные войска. Силы обороны заявили о продолжении системных действий по ослаблению военного потенциала противника.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

