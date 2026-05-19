Така ж операція, як наступ: Сирський про складність ротацій на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що процес ротації — така ж військова операція як наступ. Через постійну загрозу дронів заміна бійців з кожним разом складніша.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю "Мілітарному".

Чому на фронті важко проводити ротації

Сирський пояснив, що ротації не можуть відбутися просто "по команді", оскільки це складна операція. За його словами, за останні два роки війна сильно змінилася через дрони і зараз зона ураження може сягати 30-50 км. Відповідно в таких умовах небезпечно пересувати навіть цивільні автівки, не говорячи вже про військову техніку.

Головнокомандувач зазначив, що саме через це заміна бійців на позиціях стала складнішим викликом. Він додав, що це не просто логістика, а складна бойова дія, яку треба готувати окремо. Йдеться про:

прикриття транспорту або військових, які виходять на заміну;

вогневе прикриття;

заходи для введення противника в оману;

доставку боєкомплекту, їжі та іншого забезпечення;

підготовку тих, хто заходить на позиції;

врахування погоди, активності дронів та ситуації на конкретній ділянці фронту.

"Два місяці службовець зберігає на позиціях свої бойові якості. Після цього вже наступає моральна, фізична втома і цього службовця треба ротувати", — пояснив генерал.

Сирський також заявив, що вже визначив 15 число кожного місяця як дату контролю за проведенням ротацій.

Як писали Новини.LIVE, раніше Сирський повідомив, що у війську запровадять короткі контракти. Їх зможуть підписати військові, які списалися з армії через поранення. Термін служби триватиме 6-9 місяців.

Крім того, головнокомандувач пообіцяв збільшення зарплат для військових. За його словами, грошове забезпечення бійцям підвищать до 30 000 грн.