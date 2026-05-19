Сирський анонсував контракти на 6-9 місяців для поранених воїнів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у війську планують запровадити короткі контракти для звільнених після поранень військових. Їх тривалість може бути 6-9 місяців.

Про це Олександр Сирський сказав в інтервʼю "Мілітарному", передає Новини.LIVE.

Короткі контракти для звільнених після поранень

Сирський повідомив про можливе впровадження коротких контрактів для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоровʼя внаслідок поранення, але хочу підписати його.

Таким чином, знову долучитися до війська можна буде на шість-девʼять місяців. Сирський зазначив, що багато хто хоче саме короткий контракт.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для чинних воїнів також розглядають можливість підписання коротших контрактів — приблизно на десять місяців. Окремо передбачені стандартні довгострокові контракти для новобранців — від 2–3 років і більше.

Сирський також розповів, що частина воїнів продовжать проходити службу за мобілізацією без контракту.

"Просто мобілізація і тут особливість в тому, що всі отримують абсолютно однакові рівні грошового забезпечення, ті додаткові надбавки, які там прописані", — додав головнокомандувач.

