Такая же операция, как наступление: Сырский о сложности ротаций на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что процесс ротации — такая же военная операция как наступление. Из-за постоянной угрозы дронов замена бойцов с каждым разом сложнее.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский сказал в интервью "Милитарному".

Почему на фронте трудно проводить ротации

Сырский объяснил, что ротации не могут произойти просто "по команде", поскольку это сложная операция. По его словам, за последние два года война сильно изменилась из-за дронов и сейчас зона поражения может достигать 30-50 км. Соответственно в таких условиях опасно передвигать даже гражданские машины, не говоря уже о военной технике.

Главнокомандующий отметил, что именно поэтому замена бойцов на позициях стала более сложным вызовом. Он добавил, что это не просто логистика, а сложное боевое действие, которое надо готовить отдельно. Речь идет о:

прикрытии транспорта или военных, которые выходят на замену;

огневом прикрытии;

мерах по введению противника в заблуждение;

доставку боекомплекта, еды и другого обеспечения;

подготовке тех, кто заходит на позиции;

учет погоды, активности дронов и ситуации на конкретном участке фронта.

"Два месяца служащий сохраняет на позициях свои боевые качества. После этого уже наступает моральная, физическая усталость и этого служащего надо ротировать", — пояснил генерал.

Сырский также заявил, что уже определил 15 число каждого месяца как дату контроля за проведением ротаций.

Как писали Новини.LIVE, ранее Сырский сообщил, что в армии введут короткие контракты. Их смогут подписать военные, которые списались из армии из-за ранения. Срок службы будет длиться 6-9 месяцев.

Кроме того, главнокомандующий пообещал увеличение зарплат для военных. По его словам, денежное обеспечение бойцам повысят до 30 000 грн.