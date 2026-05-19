Мінімум 30000 грн: Сирський анонсував нові зарплати військовим

Олександр Сирський.

В Україні підвищать зарплати військовим до 30 000 гривень. Також будуть діяти додаткові виплати — насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Мілітарному".

Як зростуть заплати військовим

Сирський розповів, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців планують підвищити. За словами головкома, також будуть діяти додаткові виплати — насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях і служить на посадах, яких найбільше бракує на фронті.

"Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 000 гривень. А далі — доплати", — сказав головком.

Він пояснив, що нова система має враховувати не лише гроші, а й терміни служби та потреби армії. За словами генерала, доплати насамперед мають стосуватися військових механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, штурмових бригад і морської піхоти.

Сирський зазначив, що конкретні формули й цифри визначатиме Генштаб, а сама система має бути гнучкою та залежати від ситуації на полі бою.

Як писали Новини.LIVE, раніше Сирський повідомляв, що у війську планують запровадити короткі контракти на 6-9 місяців. Їх зможуть підписати військовослужбовці, які звільнилися за станом здоровʼя внаслідок поранення.

Водночас Сергій Наєв заявляв, що росіяни вже почали відчувати наслідки війни у своїх містах. Так він прокоментував удари по Московській області.