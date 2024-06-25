Базова військова підготовка для студентів — що відомо

Військова підготовка. Фото: АрміяInform

Кабінет Міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Відповідна Постанова була оприлюднена на Урядовому порталі 21 червня.

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Базова військова підготовка для студентів

Згідно з постановою уряду №734 від 21 червня, базове загальновійськове навчання проводиться для громадян України чоловічої статі (жіночої статі — за добровільною згодою), які навчаються на денній або дуальній формі навчання, а також для курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти та курсантів вищих навчальних закладів зі спеціфічними умовами навчання, які готують поліцейських під час первинної професійної підготовки. Відмова чоловічих студентів від участі у практичній базовій військовій підготовці може призвести до їх відрахування з навчального закладу

Від базового навчання звільняються громадяни, які: мають статус непридатних до військової служби за медичними показниками; до прийняття громадянства України пройшли військову службу у інших країнах; вже пройшли військову службу; або мають сертифікат про проходження базового навчання та отримання військово-облікової спеціальності.

Основна мета базової підготовки полягає у здобутті громадянами України військово-облікової спеціальності, необхідних навичок і вмінь для виконання конституційного обов'язку з захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Базова підготовка студентів буде проводиться в закладах вищої освіти різних форм власності, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил, а також в інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, навчальних закладах зі специфічними умовами навчання та тренінгових центрах органів поліції.

Для проведення цієї підготовки у закладах освіти створюють відповідні структурні підрозділи. Організація та забезпечення теоретичної базової підготовки покладається на Міністерство освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких входять вищі навчальні заклади.

За організацію та забезпечення практичної базової підготовки відповідають Генеральний штаб Збройних сил і Міністерство внутрішніх справ.

Практична базова підготовка проводиться після завершення теоретичної підготовки протягом одного місяця у період з травня по жовтень, коли здобувачі вищої освіти мають канікулярну відпустку.

Проходження практичної базової підготовки є обов'язковою умовою для студентів чоловічої статі, які здобувають відповідну освітню програму, таку як бакалаврат, магістратура у медичному, фармацевтичному або ветеринарному напрямках. Відмова таких студентів від проходження практичної базової підготовки може призвести до їх відрахування із навчального закладу, як встановлено в відповідному документі.

Заключна частина практичної базової підготовки включає проведення підсумкового контролю, результати якого визначають готовність студентів до служби за військово-обліковою спеціальністю.

Раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються у аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.