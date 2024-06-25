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Військова підготовка студентів — що очікує на тих, хто її уникає

25 червня 2024 19:24
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Військова підготовка студентів — хто відмовляється
Студенти на стрільбах у тирі. Фото ілюстративне: Апостроф
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Усі чоловіки на денній або дуальній формі навчання зобов'язані проходити базову військову підготовку. Для жінок вона добровільна. Якщо студент намагається від цього відмовитися, його можуть відрахувати з університету.

Про це говориться у відповідній постанові Кабінету Міністрів України.

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Військова підготовка для студентів

Постанова про військову підготовку при мобілізації в Україні стосується таких категорій чоловіків, які досягли 18-річного віку та здобувають вищу освіту за денною або дуальною формами навчання. Це також стосується чоловіків, які є курсантами військових навчальних закладів або закладів підготовки правоохоронців.

Тих, хто відмовляється проходити обов'язкову військову підготовку, можуть бути виключені з учбового закладу. 

Проте є категорія студентів, які можуть уникнути військової підготовки. Зокрема йдеться про тих, хто:

  • має статус непридатності для служби за умов мобілізації в Україні;
  • був військовим за кордоном;
  • вже служив у війську;
  • пройшов підготовку за межами навчального закладу.

Раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються у аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації в особливий період.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

Кабінет міністрів
студенти
навчання
Україна
мобілізація
тренування
ухилянти

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