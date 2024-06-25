Військова підготовка студентів — хто відмовляється

Військова підготовка студентів — що очікує на тих, хто її уникає
Усі чоловіки на денній або дуальній формі навчання зобов'язані проходити базову військову підготовку. Для жінок вона добровільна. Якщо студент намагається від цього відмовитися, його можуть відрахувати з університету.
Про це говориться у відповідній постанові Кабінету Міністрів України.
Військова підготовка для студентів
Постанова про військову підготовку при мобілізації в Україні стосується таких категорій чоловіків, які досягли 18-річного віку та здобувають вищу освіту за денною або дуальною формами навчання. Це також стосується чоловіків, які є курсантами військових навчальних закладів або закладів підготовки правоохоронців.
Тих, хто відмовляється проходити обов'язкову військову підготовку, можуть бути виключені з учбового закладу.
Проте є категорія студентів, які можуть уникнути військової підготовки. Зокрема йдеться про тих, хто:
- має статус непридатності для служби за умов мобілізації в Україні;
- був військовим за кордоном;
- вже служив у війську;
- пройшов підготовку за межами навчального закладу.
Раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються у аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації в особливий період.
Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.
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