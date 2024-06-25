Базовая военная подготовка для студентов - что известно

Военная подготовка. Фото: АрмияInform

Кабинет Министров Украины обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.

Соответствующее постановление было обнародовано на правительственном портале 21 июня.

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Базовая военная подготовка для студентов

Согласно постановлению правительства №734 от 21 июня, базовое общевойсковое обучение проводится для граждан Украины мужского пола (женского пола — по добровольному согласию), обучающихся на дневной или дуальной форме обучения, а также для курсантов высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования и курсантов вузов со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских во время первичной профессиональной подготовки. Отказ мужских студентов от участия в практической военной подготовке может привести к их отчислению из учебного заведения

От базового обучения освобождаются граждане: имеющие статус непригодных к военной службе по медицинским показателям; до принятия гражданства Украины прошли военную службу в других странах; уже прошли военную службу; или имеют сертификат о прохождении базового обучения и получения военно-учетной специальности.

Основная цель базовой подготовки состоит в получении гражданами Украины военно-учетной специальности, необходимых навыков и умений для выполнения конституционной обязанности по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Базовая подготовка студентов будет проводиться в учреждениях высшего образования разных форм собственности, военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил, а также в других военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, учебных заведениях со специфическими условиями обучения и тренинговых центрах органов полиции

Для проведения этой подготовки в учебных заведениях создают соответствующие структурные подразделения. Организация и обеспечение теоретической базовой подготовки возлагается на Министерство образования и науки, другие государственные органы и органы местного самоуправления, в сферу управления которых входят высшие учебные заведения.

За организацию и обеспечение практической базовой подготовки отвечают Генеральный штаб Вооруженных Сил и Министерство внутренних дел.

Практическая базовая подготовка проводится после завершения теоретической подготовки в течение одного месяца в период с мая по октябрь, когда соискатели высшего образования имеют каникулярный отпуск.

Прохождение практической базовой подготовки является обязательным условием для студентов мужского пола, получающих соответствующую образовательную программу, такую как бакалавриат, магистратура в медицинском, фармацевтическом или ветеринарном направлениях. Отказ студентов от прохождения практической базовой подготовки может привести к их отчислению из учебного заведения, как установлено в соответствующем документе.

Заключительная часть практической базовой подготовки включает проведение итогового контроля, результаты которого определяют готовность студентов к службе по военно-учетной специальности.

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