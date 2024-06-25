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Відстрочка для студентів іноземних вишів — що говорить закон 2024 року

25 червня 2024 16:56
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Артур Кот
Редактор
Українські студенти іноземних університетів, чи мають вони право на відстрочку
Студенти аспірантури. Скриншот з відео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються у аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період. Також такі студенти/аспіранти не зможуть виїхати за межі України на навчання закордон.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який стосується усіх військовозобов’язаних громадян країни.

Втім, студенти та аспіранти мають право на відстрочку від призову, навіть у особливий період. Хоча це стосується не усіх, хто здобуває професійно-технічну, передвищу чи вищу освіту.

Відсутність довідки з ЄДЕБО

Відповідаючи на питання громадянина, чи може українець, який навчається у аспірантурі іноземного вишу, отримати відстрочку, Юрій Айвазян пояснив: "Аспірант іноземного ВНЗ не зможе представити до ТЦК довідку з ЄДЕБО, а отже не отримає відстрочку".

Крім того, підкреслив адвокат: "Студенти ані українських закладів освіти, ані закордонних не мають права на перетин кордону".

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли, як українським студентам виїхати за кордон

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