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Стало відомо, які нововведення впроваджуються в оновлення Армія+

13 жовтня 2024 17:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Міноборони готує низку нововведень в Армія+
Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони анонсували наступне оновлення застосунку Армія+, що готується. Йдеться про функції навчання, появу електронного військового квитка та соціальні послуги й бонуси від бізнесів. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко

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Фото: Міноборони України
Американська делегація на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором. Фото: Міноборони України

Оновлення Армія+

Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про низку оновлень у застосунку Армія+, що готуються. 

Нововведення Армія+ включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що  вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", 
— заявила Черногоренко.

Допис Міноборони
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" невдовзі стартує сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних. Через додаток можна буде скористатися послугою онлайн-рекрутингу.

Раніше Новини.LIVE писали, що до 15 листопада в Україні збираються провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Перевірки відбуватимуться за участі військових. 

Міноборони додаток військові мобілізація військовий квиток Армія+

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