Міноборони готує низку нововведень в Армія+

Стало відомо, які нововведення впроваджуються в оновлення Армія+
У Міноборони анонсували наступне оновлення застосунку Армія+, що готується. Йдеться про функції навчання, появу електронного військового квитка та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Оновлення Армія+
Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про низку оновлень у застосунку Армія+, що готуються.
Нововведення Армія+ включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії",
— заявила Черногоренко.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" невдовзі стартує сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних. Через додаток можна буде скористатися послугою онлайн-рекрутингу.
Раніше Новини.LIVE писали, що до 15 листопада в Україні збираються провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Перевірки відбуватимуться за участі військових.
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