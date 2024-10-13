Міноборони готує низку нововведень в Армія+

Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform

У Міноборони анонсували наступне оновлення застосунку Армія+, що готується. Йдеться про функції навчання, появу електронного військового квитка та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Американська делегація на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором. Фото: Міноборони України

Оновлення Армія+

Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про низку оновлень у застосунку Армія+, що готуються.

Нововведення Армія+ включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії",

— заявила Черногоренко.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" невдовзі стартує сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних. Через додаток можна буде скористатися послугою онлайн-рекрутингу.

Раніше Новини.LIVE писали, що до 15 листопада в Україні збираються провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Перевірки відбуватимуться за участі військових.