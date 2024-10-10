В Україні перевірять підприєства критичної інфаструктури — чи скасовуватимуть на час аудиту бронювання

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП/Facebook

До 15 листопада в Україні планують провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Аудит відбуватиметься за участі військових. У разі визнання підприємства не критичним для держави бронювання для працівників цієї установи переглянуть.

Про це в середу, 9 жовтня, повідомив Суспільному перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк, який на засіданні уряду ініціював проведення аудиту.

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Чи призупинять на час проведення аудиту бронювання

За словами представника Міноборони, призупинення бронювання під час аудиту не буде. Також він пояснив, навіщо потрібно провести аудит.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за кілька місяців — зростання вдвічі", — зазначив Гаврилюк.

Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року. Також у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання анулюватимуть відстрочки.

Раніше ми повідомляли про зміни у процедурі бронювання військовозобов'язаних. Кабмін запровадив нововведення, що встановлюють порядок подачі заявок на бронювання військовозобов'язаних через "Дію" під час мобілізації та воєнного стану.