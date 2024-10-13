У Міноборони анонсували запуск оформлення онлайн-відстрочки через "Резерв+"

У Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+"
У застосунку "Резерв+" невдовзі запрацює сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних. Також через додаток можна буде скористатися послугою онлайн-рекрутингу.
Про це в суботу, 12 жовтня повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.
Що відомо про запуск послуги онлайн-відстрочки в "Резерв+"
"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави і скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг. Головне — це ніколи не здаватися і вірити в свій продукт", — зазначила представниця Міноборони.
Також вона опублікувала скриншот, на якому зазначено, за яким алгоритмом треба діяти, щоб отримати онлайн-бронювання. Достатньо натиснути кнопку із трьома крапками на головному екрані та в меню обрати пункт "Оновити документ". Після цього інформація про бронювання з'явиться на головному екрані.
Нагадаємо, наприкінці липня в застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Працівники підприємств критичної інфраструктури тепер можуть додавати дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.
Також ми повідомляли, що на початку листопада в застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок. Йдеться про відстрочки для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.
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