У Міноборони анонсували запуск оформлення онлайн-відстрочки через "Резерв+"

Додаток "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" невдовзі запрацює сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних. Також через додаток можна буде скористатися послугою онлайн-рекрутингу.

Про це в суботу, 12 жовтня повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

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Скриншот повідомлення Катерини Черногоренко

Що відомо про запуск послуги онлайн-відстрочки в "Резерв+"

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави і скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг. Головне — це ніколи не здаватися і вірити в свій продукт", — зазначила представниця Міноборони.

Алгоритм отримання бронювання в "Резерв+"

Також вона опублікувала скриншот, на якому зазначено, за яким алгоритмом треба діяти, щоб отримати онлайн-бронювання. Достатньо натиснути кнопку із трьома крапками на головному екрані та в меню обрати пункт "Оновити документ". Після цього інформація про бронювання з'явиться на головному екрані.

Нагадаємо, наприкінці липня в застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Працівники підприємств критичної інфраструктури тепер можуть додавати дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Також ми повідомляли, що на початку листопада в застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок. Йдеться про відстрочки для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.