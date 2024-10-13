Минобороны готовит ряд нововведений в Армия+

Военный с телефоном в руках. Фото: АрмияInform

В Минобороны анонсировали следующее готовящееся обновление приложения Армия+. Речь идет о функциях обучения, появлении электронного военного билета и социальных услугах и бонусах от бизнесов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Американская делегация во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором. Фото: Минобороны Украины

Обновление Армия+

Во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о ряде обновлений в приложении Армия+, которые готовятся.

Нововведения Армия+ будут включать:

учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;

цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;

систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель — сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", — заявила Черногоренко.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в приложении "Резерв+" вскоре стартует сервис онлайн-отсрочки для военнообязанных. Через приложение можно будет воспользоваться услугой онлайн-рекрутинга.

Ранее Новини.LIVE писали, что до 15 ноября в Украине собираются провести аудит предприятий, получивших от органов местного самоуправления статус критических. Проверки будут проходить с участием военных.