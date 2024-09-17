Мобілізація в Україні — Міноборони має заборонити призов обмежено придатних чоловіків до 25 років

Працівники ТЦК разом із правоохоронцями перевіряють документи у хлопця. Фото:NV, Facebook

В Україні планують заборонити мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які визнані обмежено придатними до служби. Міністерство оборони найближчим часом має видати відповідний наказ.

Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю для "Української правди" у вівторок, 17 вересня.

Читайте також:

В Україні мають заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років

Наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років, однак існують виключення для молодших чоловіків, зокрема, тих, хто пройшов військову кафедру чи службу.

За словами Стефанчука, найближчими днями Міністерство оборони видасть наказ, який унеможливить мобілізацію осіб від 18 до 25 років з обмеженою придатністю.

"Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. Й ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту", — зазначив спікер Верховної Ради.

Планується також, що в наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях.

За словами Стефанчука, паралельно обговорюватиметься питання, як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями.