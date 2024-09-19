Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, коли відмову у відстрочки варто оскаржувати в суді

Військовослужбовець у ТЦК тримає в руці військовий квиток. Фото ілюстративне: cdn2.goloskarpat.info

Розгяд питання щодо надання відстрочки в Україні може займати від двох тижнів до двох місяців залежно від того, наскільки завантажені в цей період працівники ТЦК. Є й випадки, коли громадянам відмовляють в оформленні відстрочки, наприклад, через неповний перелік документів. У такому разі можна оскаржити рішення ТЦК у суді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила адвокатка юридичної компанії Riako&Partners Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Коли можуть відмовити у відстрочці та як у цьому випадку діяти

За словами правознавиці, строки розгляду заяви на надання відстрочки в різних областях чи районах можуть бути різними.

"Чітких термінів немає. У мене було у практиці і два тижні, і два місяця, причому це стосувалося одного і того самого ТЦК. Треба враховувати, що хтось може бути у відпустці, що з певних причин може не зібратися комісія", — зазначила Аніщенко.

Про причини відмови у відстрочки есперт розповіла на прикладі випадку зі своєї практики.

"У законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має чоловік, який доглядає за матір'ю з першою чи другою групою інвалідності. У родича клієнта є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, а відмовили, тому що не надано висновку ЛЛК про те, що особа з другою групою інвалідності потребує стороннього догляду. А в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок ЛЛК, тобто не два документи одночасно", — пояснила представниця юридичної компанії.

За її словами, за таких обставин потрібно подавати позов до суду із проханням визнати відмову у відстрочці неправомірною та скасувати її. Також чинне законодавство не забороняє військовозобов'язаним подавати документи на оформлення відстрочки повторно після отримання відмови. Аніщенко порадила під час написання заяви вказувати конкретний перелік наданих документів.

"Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт. Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу, тому треба бути дуже уважним. Краще не полінуватися і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів", — підсумувала адвокатка.