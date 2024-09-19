Мобилизация в Украине – до какого возраста идет служба в армии

Стало известно, до нескольких лет в Украине могут мобилизовать
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды Сил обороны. В то же время, согласно законодательству, существует предельный возраст пребывания на военной службе.
До скольких лет могут мобилизовать в Украине, говорится в части первой статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Предельный возраст для мобилизации
Предельный возраст пребывания на военной службе в Украине устанавливается для:
- военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту — до 45 лет;
- военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту — до 50 лет;
- военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту — до 55 лет;
- военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет;
- военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов третьего ранга), подполковников (капитанов второго ранга) — до 50 лет, полковников (капитанов первого ранга) — до 55 лет;
- для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет;
- для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода (рядовой, сержантский и старшинский состав, младший и старший офицерский состав) — до 60 лет;
- высшего офицерского состава — до 65 лет.
В то же время военные с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы на занимаемой должности, которые на ВВК были признаны годными, по их просьбе могут продлить военную службу еще на пять лет.
Призыв военнообязанных в запасе
Военнообязанные в запасе делятся на первую и вторую категории:
- к первой относятся лица, проходившие военную службу и получившие во время ее прохождения военно-учетную специальность;
- ко второму — лица, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.
В то же время общины в запасе, имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту: до 35 и до 60 лет.
Также на разряды делятся военнообязанные офицерского состава. Первый разряд:
- младший офицерский состав — до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан третьего ранга), подполковник (капитан второго ранга) — до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;
- высший офицерский состав — до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав — до 60 лет;
- высший офицерский состав — до 65 лет.
Таким образом мужчины, достигшие 60 лет — не подлежат мобилизации, поскольку исключены из военного учета. Но они имеют право по собственному желанию мобилизоваться как добровольцы.
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