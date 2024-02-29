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Стало известно, ограничат ли права мужчин за границей в новом законопроекте о мобилизации

29 февраля 2024 08:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, ограничат ли права мужчин за границей в новом законопроекте о мобилизации
Мужчины в очереди у украинского консульства за границей. Фото: RFE/RL
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Министерство иностранных дел Украины инициировало новый законопроект о мобилизации ограничения предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. Однако в профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно такого предложения.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook в среду, 28 февраля.

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Фриз рассказала, что во время заседания профильного комитета Верховной Рады, где рассматривались правки к новому мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно предложения об ограничении предоставления консульских услуг, которое поступило от МИД. По ее словам, голоса разделились 50 на 50.

"Стоит отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос — понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы", — заявила она.

Нардеп считает, что такие ограничения не будут иметь положительных эффектов для мобилизации, но и приведет к подрыву доверия граждан к собственному государству, снижению мотивации защиты интересов Украины в странах пребывания. Кроме того, увеличится количество людей, отказывающихся от гражданства Украины.

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Скриншот сообщения Ирины Фриз в Facebook

Напомним, нардепы подали уже 4 195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Добавим, адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.

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