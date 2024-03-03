Смерть після візиту до ТЦК у Тернополі — сусіди розповіли про загадкові обставини

Чоловік проходить медичну комісію у військкоматі. Фото: report.if.ua

Поліція Тернопільської області проводить розслідування через дивну смерть 49-річного місцевого жителя, який був доставлений до лікарні у непритомному стані із ТЦК міста Бучач. Сусіди померлого розповіли про загадкові обставини смерті військовозобов'язаного.

Про це повідомило видання ТСН.ua у неділю, 3 березня.

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Згідно із заявою пресслужби Головного управління НП у Тернопільській області, початкова медична діагностика вказує на епілепсію у покійного.

Правоохоронці кажуть, що під час огляду тіла покійного не було виявлено жодних видимих фізичних травм чи ознак насильницької смерті.

"Для встановлення причини смерті тіло чоловіка спрямоване на судово-медичну експертизу", — повідомили у поліції Тернопільської області.

Поліція також уточнила, що інформацію про трагедію було занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства з позначкою "Природна смерть".

Що кажуть сусіди загиблого

За інформацією ТСН.ua, померлий був мешканцем села Медведівці Тернопільської області й останнім часом мешкав там один.

За словами старости села Медведівці, два роки тому він отримав повістку і пройшов медичну комісію, але через діагностовану епілепсію його було відправлено назад додому.

"Як він знову опинився у ТЦК — цього я не знаю. Усі ми чекаємо на висновки судової експертизи", — розповіла ТСН.ua Галина Бабій.

Староста додала, що у вересні 2024 року чоловік міг би відсвяткувати свій 50-річний ювілей.

У міській раді Бучача повідомили, що вчора сусіди померлого провели акцію протесту в центрі міста, оскільки смерть чоловіка залишається для багатьох нерозгаданою загадкою.

Нагадаємо, в українському законодавстві передбачено, що особи, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, можуть бути звільнені від мобілізації.

Крім того, особи з інвалідністю мають оновити свої військово-облікові дані. Для цього їм необов'язково відвідувати територіальний центр, документи можна надіслати.