Мобилизация в Украине — какие болезни желудка освобождают от призыва в армию

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время украинским законодательством предусмотрено, что лица, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут быть освобождены от мобилизации, в частности это касается и тех, у кого есть заболевания желудка.

Какие именно болезни желудочно-кишечного тракта освобождают военнообязанных мужчин от призыва в ряды ВСУ и о каких нюансах следует знать, рассказываем далее в материале.

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Так, вопрос о пригодности к военной службе с болезнями желудка определяется ст. 53 Расписания болезней Приказа №402.

В данной статье содержится два пункта с перечнем болезней, которые определяют, могут ли быть мобилизованы мужчины с этими заболеваниями — а именно пункт 53-а (исключение из военного учета) и 53-б (ограниченная или полная непригодность к службе).

Важно, заключение о пригодности военнообязанного лица к службе в армии может предоставить исключительно военно-врачебная комиссия. В заключении могут быть определены следующие степени пригодности:

пригоден (человек может быть мобилизован и проходить службу без каких-либо ограничений);

ограниченно пригоден (в заключении указывают специальности и работы, которые человек не может выполнять при несении службы);

временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев (если есть серьезная болезнь, которую можно вылечить и обстоятельства непригодности могут измениться);

непригоден с исключением из военного учета (такого человека не вправе мобилизовать ни при каких обстоятельствах).

Согласно действующему законодательству, мужчины, имеющие язвенные заболевания желудка, могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

Следовательно, перечень болезней, с которыми мужчину могут признать ограниченно или полностью непригодным к военной службе, следующий:

язвенная болезнь с долго не рубцующимися язвами;

язвенная болезнь, осложненная кровотечением с развитием после геморрагической анемии или перфорацией (в течение 5 лет после указанных осложнений);

язвенная болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;

язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет;

язвенная болезнь, осложненная грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции.

Следует заметить, что степень негодности ВВК определяет индивидуально. Скорее всего, в случае обнаружения вышеперечисленных болезней человеку установят ограниченную пригодность.

В то же время военнообязанного должны исключить из военного учета при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), что сопровождается упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному лечению.

Ранее мы писали, какие болезни психики и нервной системы освобождают от мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.

Также мы информировали, что делать военнообязанному мужчине, если военно-врачебная комиссия не увидела существующую болезнь или проигнорировала ее.