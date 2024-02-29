Отсрочка от мобилизации — как лицу с инвалидностью подать заявление в ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. Уточнить сведения о себе должны и лица с инвалидностью третьей группы, которые не исключены из военного учета, но имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Но для этого им необязательно посещать территориальный центр, документы можно отправить.

Как это правильно сделать, рассказал адвокат Богдан Переседа на портале b2bconsult.

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Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью любой степени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации. В то же время, они входят в категорию военнообязанных, которые могут мобилизоваться добровольно, то есть по собственному согласию.

Так, по словам правоведа, лица с инвалидностью третьей группы могут подать заявление о предоставлении отсрочки вместе с подтверждаемыми документами "Укрпочтой" ценным письмом с описанием вложения.

Важно, что следует отправлять не оригиналы документов, а их копии, желательно нотариально утвержденные.

"У вас останется описание вложения и фискальный чек из почты, которые будут доказательствами того, что вы проинформировали ТЦК об имеющемся у вас праве на отсрочку", — подчеркнул Переседа.

Адвокат объяснил, хотя заявление, согласно украинскому законодательству, можно писать в произвольной форме, оно все же должно иметь определенную структуру и четкий факт, что человек желает воспользоваться правом на отсрочку.

Правозащитник предлагает следующее обращение:

"Поскольку у меня инвалидность третьей группы я не подлежу призыву за мобилизацией без моего согласия и имею право на отсрочку от мобилизации в соответствии с требованиями законодательства. Соответственно прошу не мобилизовывать меня".

Среди документов, которые лицо с инвалидностью должно предоставить ТЦК:

копия паспорта гражданина Украины;

копия идентификационного кода;

заявление о предоставлении отсрочки;

справка к акту МСЭК;

пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.

Важно: лица с инвалидностью не обязаны проходить ВВК, если они уже состоят на военном учете и не намерены добровольно мобилизоваться.

Ранее мы сообщали, где могут служить мужчины со статусом "ограничено пригодный" и можно ли отправить их на передовую.

Напомним, мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.

Также мы информировали, как пройти полноценную ВВК и какие документы нужно требовать.