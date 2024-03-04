Сокращение срока мобилизованным заключенным после службы — что говорят в Минюсте

Тюрьма в Украине. Фото: qalampir.uz

Министр юстиции Денис Малюска заявил, что если заключенные хотят пойти на войну, то хорошее исполнение обязанностей и определенные достижения на фронте должны быть фактором для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания. К примеру, сколько времени отслужили, на столько и сокращается срок.

Об этом Малюска рассказал в комментарии РБК-Украина.

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Заключенные на фронте — будут ли сокращать им срок после службы

Малюска рассказал, что хорошее исполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения на фронте — вполне нормальный фактор для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания заключенных, даже если сроки еще не истекли.

Министр считает, что оптимальным вариантом было бы зачисление службы в определенных пропорциях к наказанию.

Он подчеркнул, что это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, и безопасны, находясь на одной стороне со своими согражданами.

В то же время Малюска обратил внимание на то, что речь идет не обо всех категориях заключенных. По его словам, нужен специальный отбор, чтобы избежать ситуаций, когда из тюрьмы ушел "топкоррупционер, пойманный на миллионных взятках, а затем он где-то засел в "закарпатском котле".

Мобилизация заключенных — что известно

Напомним, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

В то же время, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что пойти на фронт получат возможность осужденные украинцы, которые не находятся в местах лишения свободы.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что мобилизовать могут и осужденных мужчин за изнасилование и убийство. Это возможно, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.