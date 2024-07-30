Спрощене бронювання від мобілізації для перевізників — що варто знати

Перевізники. Фото: adm.dp.gov.ua

Для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Тих, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Facebook у вівторок, 30 липня.

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Бронювання перевізників від мобілізації

За словами Деркача, підприємство, що відповідає критеріям, подає пакет документів до міністерства. Після цього воно отримує статус критично важливого та має можливість в "Дії" забронювати співробітників.

"За цей час міністерство своїм наказом визнало критичними близько 170, ще близько 80 — невдовзі також отримають такий статус. За півтора року дії механізму бронювання загалом до нас надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності (у 2023 році — не більше 40)", — розповів заступник міністра.

Він зазначив, щоб отримати статус критично важливого підприємства, варто відповідати двом критеріям із семи. Наприклад, варто мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Також було внесено зміни до 303-го Наказу Міністерства. Його опублікують після реєстрації в Мін'юсті. За словами Деркача, якщо перевізник має всі підстави для визнання критичним, без потреби чекати оновленого 303-го наказу, то може подаватись вже зараз.

Серед ключових змін в наказі:

Розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції;

можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках;

скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подання документів.

Заступник міністра наголосив, що зміни стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції.

"Щодо бронювання ФОП. Наразі жоден ФОП, не лише перевізники, а, наприклад, аграрії чи будівельники, не може отримати статус критичного. Відповідно до роз’яснень Мінекономіки, це суперечить закону. Тож виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації", — додав Деркач.

Допис Деркача. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат України Тарас Тарасенко розповів, що протезистів вдалося забронювати від мобілізації. За його словами, загалом їх в країні 300.

Також безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.