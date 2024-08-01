В Минэкономики сообщили, сколько в Украине забронированных мужчин

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП

В Украине около 615 тысяч мужчин, подлежащих военной службе, получили бронирование от мобилизации. Лидер в количестве забронированных — энергетическая сфера.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины в комментарии для издания hromadske.

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По данным Минэкономики, по состоянию на 31 июля издано 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из которых 17 632 приказа остаются в силе.

Ориентировочное распределение мужчин с бронированием, работающих в сферах национальной экономики, государственных органах или органах местного самоуправления:

энергетическая отрасль — 29%;

промышленность, производство — 15%;

транспорт — 14%;

агропромышленный комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промышленный комплекс — 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;

финансовая, банковская сфера — 2%;

сфера торговли — 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;

другие — 7%.

Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, кто выполняют нерегулярные перевозки, и автостанции теперь также могут признаваться критическими.