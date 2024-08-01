В Минэкономики сообщили, сколько в Украине забронированных мужчин

Сколько в Украине забронировано мужчин в разных отраслях — в Минэкономики назвали цифры
В Украине около 615 тысяч мужчин, подлежащих военной службе, получили бронирование от мобилизации. Лидер в количестве забронированных — энергетическая сфера.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины в комментарии для издания hromadske.
Сколько в Украине забронированных мужчин
По данным Минэкономики, по состоянию на 31 июля издано 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из которых 17 632 приказа остаются в силе.
Ориентировочное распределение мужчин с бронированием, работающих в сферах национальной экономики, государственных органах или органах местного самоуправления:
- энергетическая отрасль — 29%;
- промышленность, производство — 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромышленный комплекс — 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промышленный комплекс — 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
- ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
- финансовая, банковская сфера — 2%;
- сфера торговли — 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;
- другие — 7%.
Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, кто выполняют нерегулярные перевозки, и автостанции теперь также могут признаваться критическими.
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