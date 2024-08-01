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Сколько в Украине забронировано мужчин в разных отраслях — в Минэкономики назвали цифры

1 августа 2024 21:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Минэкономики сообщили, сколько в Украине забронированных мужчин
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине около 615 тысяч мужчин, подлежащих военной службе, получили бронирование от мобилизации. Лидер в количестве забронированных — энергетическая сфера.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины в комментарии для издания hromadske.

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Сколько в Украине забронированных мужчин

По данным Минэкономики, по состоянию на 31 июля издано 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из которых 17 632 приказа остаются в силе.

Ориентировочное распределение мужчин с бронированием, работающих в сферах национальной экономики, государственных органах или органах местного самоуправления:

  • энергетическая отрасль — 29%;
  • промышленность, производство — 15%;
  • транспорт — 14%;
  • агропромышленный комплекс — 12%;
  • медицина — 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс — 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
  • ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
  • финансовая, банковская сфера — 2%;
  • сфера торговли — 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;
  • другие — 7%.

Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, кто выполняют нерегулярные перевозки, и автостанции теперь также могут признаваться критическими.

Минэкономики Украина мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные

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