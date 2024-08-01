Мобілізація в Україні — бронювання для аграріїв

Працівник сільськогосподарської галузі. Фото: Pexels

Міністерство аграрної політики та продовольства України закликало обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання працівників. В першу чергу цього потребують галузі садівництва, овочівництва та картоплярства.

Таку заяву зробив директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак.

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Бронювання для аграріїв

Віштак зазначив, що відповідні профільні асоціації наголошують у своїх зверненнях, що не всі ОВА максимально врахували можливість бронювати працівників важливих аграрних галузей.

"Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України. Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України", — зазначив Віштак.

Він також нагадав, що станом на сьогодні частина цього бізнесу знищена внаслідок бойових дій, деякі підприємства релоковані. Така ситуація вплинула на ціни на внутрішньому ринку

В Мінагрополітики зазначили, що ці суб’єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок продукцією. У зв'язку з цим варто сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.

Раніше ми писали, що безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Також це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.