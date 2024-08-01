Мобілізація в Україні — бронювання для аграріїв

В Мінагрополітики закликали до бронювання деяких категорій аграріїв — про кого йдеться
Міністерство аграрної політики та продовольства України закликало обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання працівників. В першу чергу цього потребують галузі садівництва, овочівництва та картоплярства.
Таку заяву зробив директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак.
Бронювання для аграріїв
Віштак зазначив, що відповідні профільні асоціації наголошують у своїх зверненнях, що не всі ОВА максимально врахували можливість бронювати працівників важливих аграрних галузей.
"Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України. Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України", — зазначив Віштак.
Він також нагадав, що станом на сьогодні частина цього бізнесу знищена внаслідок бойових дій, деякі підприємства релоковані. Така ситуація вплинула на ціни на внутрішньому ринку
В Мінагрополітики зазначили, що ці суб’єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок продукцією. У зв'язку з цим варто сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання від мобілізації.
Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.
Раніше ми писали, що безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Також це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.
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