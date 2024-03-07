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Скільки українців проти обмежень для ухилянтів від мобілізації — опитування

7 березня 2024 04:28
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Скільки українців проти обмежень для ухилянтів від мобілізації — опитування
Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні 64,5% громадян проти будь-яких обмежень для ухилянтів від мобілізації у новому законопроєкті. Підтримали введення обмежень удвічі менше людей — 26,9%, ще 8,6% відповіли, що не знають.

Про це свідчать результати опитування, проведеного SOCIS. 

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Згідно з результатами опитування, 64,5% українців не підтримують обмежень у новому законопроєкті щодо чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Підтримують таку ініціативу 26,9%, а ще 8,6% відповіли, що не знають. 

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Результати опитування українців. Інфографіка: SOCIS

Крім того, українці відповіли, чи підтримують вони запровадження альтернативної служби на рівні з мобілізацією. 74,1% респондентів погодилися з цим, а 17,8% скоріше або зовсім не підтримують таку пропозицію.

Водночас більша частина громадян України (54,5%) згодні з тим, щоб під мобілізацію потрапляли "всі без винятку".  Ще 37,7% з ним не згодні, а 7,8% осіб відповіли, що не знають.

Також дослідники поцікавилися в українців, як вони ставляться до ідеї, щоб від призову можна було "відкупитися". Тут думки також розділилися — 40,5% громадян підтримали б таку пропозицію, тоді як 49,7% виступають проти. Решта 9,8% не визначилися з позицією.

Нагадаємо, нещодавно член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що найчастіше українці використовують для ухилення від мобілізації догляд за особами з інвалідністю. 

Також він повідомив, які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію для студентів та опікунів. Він допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

опитування
мобілізація
законопроєкт
покарання
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

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