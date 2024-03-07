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Сколько украинцев против ограничений для уклонистов от мобилизации — опрос

7 марта 2024 04:28
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Сколько украинцев против ограничений для уклонистов от мобилизации — опрос
Военнообязанные в ТЦК. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 64,5% граждан против любых ограничений для уклонистов от мобилизации в новом законопроекте. Поддержали введение ограничений вдвое меньше людей — 26,9%, еще 8,6% ответили, что не знают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SOCIS.

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Согласно результатам опроса, 64,5% украинцев не поддерживают ограничения в новом законопроекте в отношении мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Поддерживают такую инициативу 26,9%, а еще 8,6% ответили, что не знают.

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Результаты опроса украинцев. Инфографика: SOCIS

Кроме того, украинцы ответили, поддерживают ли они внедрение альтернативной службы на уровне мобилизации. 74,1% респондентов согласились с этим, а 17,8% скорее или совсем не поддерживают такое предложение.

В то же время, большая часть граждан Украины (54,5%) согласны с тем, чтобы под мобилизацию попадали "все без исключения". Еще 37,7% с ним не согласны, а 7,8% ответили, что не знают.

Также исследователи поинтересовались у украинцев, как они относятся к идее, чтобы от призыва можно было "откупиться". Здесь мнения также разделились — 40,5% граждан поддержали бы такое предложение, в то время как 49,7% выступают против. Остальные 9,8% не определились с позицией.

Напомним, недавно член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что чаще всего украинцы используют для уклонения от мобилизации уход за людьми с инвалидностью.

Также он сообщил, какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации для студентов и опекунов. Он поможет избежать злоупотреблений правом на отсрочку от призыва.

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мобилизация
законопроект
наказание
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

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