Война в Украине — экономист рассказал, сколько средств уходит на мобилизованных

128-я горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В настоящее время мобилизовано 1,1 миллиона человек, а общий объем доходной части бюджета, которую можно потратить на войну, — 1,7 триллиона гривен.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире Апостроф TV. Он объяснил, сколько Украине действительно обходится поддержка и вооружение мобилизованных.

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Так, по словам специалиста, только в год один мобилизованный обходится государству в 1,3 млн грн. При этом Пендзин подчеркнул, что в эту сумму входит не только минимальный объем вооружения, но и содержание, питание и одежда.

Что касается возможности дополнительной мобилизации 450-500 тысяч мужчин, то в свое время Президент Украины Владимир Зеленский озвучивал сумму в пол триллиона гривен.

"Но ни в коем случае это не те 44 миллиарда, о которых заявил Кабмин, а совершенно иной уровень денег. Госпожа Пидласа после обсуждения этого вопроса в комитете назвала цифру около 700 миллиардов, из которых 350 — это чисто на мобилизацию (питание, одежду) 450 тысяч мужчин, а еще около 350-400 миллиардов — на вооружение и перевооружение мобилизованных", — заявил Пендзин.

Экономист добавил, какая бы сумма ни была озвучена, это не имеет никакого значения, ведь у Украины физически нет этих денег.

"Этих денег нет в природе. Нет ни источников поступления, ни пониманий, откуда их взять", — утверждает эксперт.

Он объяснил, что в стране около 40% экономики находится в тени. То есть такие предприятия вообще не выплачивают налоги.

"И они чрезвычайно мощный источник для увеличения доходов госбюджета. То есть, с одной стороны, возник вопрос профинансировать мобилизацию, а с другой — уменьшить общий объем теневого сектора экономики", — сказал Олег Пендзин.

Ранее мы сообщали, что аналитики подсчитали, сколько мужчин можно призвать в ВСУ в 2024 году.

Напомним, мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил повысить военным зарплату до 200 тысяч гривен.

Также мы информировали, сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы.