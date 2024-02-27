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Скільки чоловіків з родини можуть одночасно служити — пояснення юриста

27 лютого 2024 10:51
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Любомир Кучер
Редактор
Скільки чоловіків з родини можуть одночасно служити — пояснення юриста
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Багато українців вважають, що мобілізувати з родини можуть лише одного придатного чоловіка, але така думка хибна. Законодавство нашої держави не передбачає заборон для мобілізації декількох членів сім'ї.

Про це повідомив юрист Ілля Шипко у вівторок, 27 лютого. 

Скільки чоловіків з родини можуть мобілізувати

Шипко розповів, що чинне законодавство України не передбачає заборони для мобілізації з однієї родини працездатних чоловіків. Відповідно відсутня законодавча заборона на одночасну мобілізацію батька та сина. І якщо вони обоє придатні для військової служби, то можуть бути мобілізовані навіть одночасно. Проте є й винятки. 

В яких випадках не можуть мобілізувати батька та сина одночасно

"Перш за все, в родинах в яких є до прикладу жінка з інвалідністю, не може бути мобілізованим батько та син. Оскільки хтось один, відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" має здійснювати за нею догляд та матиме право на відстрочку від мобілізації", — пояснив юрист.

За його словами, законодавство не передбачає, хто саме матиме право на відстрочку, адже такі питання родина вирішує самостійн о. 

Крім того, Шипко навів приклад батька, який ма  є на утриманні трьох дітей до 18 років та повнолітнього сина. Тоді він не може бути мобілізов аним   разом  із сином, оскільки матиме право на відстрочку.   

"Варто зазначити, що є хибними думки розповсюдженні, що не можливо мобілізувати батька та сина, з міркувань того, що має залишитись хтось із працездатних чоловіків у родині — як годувальник. На сьогодні відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б передбачали таку заборону для мобілізації. Мобілізація батька та сина не може бути проведена тільки якщо для цього є законодавчі підстави", — підсумував юрист. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, за яких умов можлива мобілізація багатодітних батьків. Новий законопроєкт передбачає військову службу таких чоловіків, якщо вони розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям.

Раніше адвокат розповів, як розлученому батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації.       

      

родина
мобілізація
повістки
війна в Україні
військовослужбовці

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