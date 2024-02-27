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Сколько мужчин из семьи могут одновременно служить — объяснение юриста

27 февраля 2024 10:51
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Любомир Кучер
Редактор
Сколько мужчин из семьи могут одновременно служить — объяснение юриста
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Многие украинцы считают, что мобилизовать из семьи могут только одного подходящего мужчину, но такое мнение ошибочно. Законодательство нашего государства не предусматривает запретов на мобилизацию нескольких членов семьи. 

Об этом сообщил юрист Илья Шипко во вторник, 27 февраля.

Сколько мужчин из семьи могут мобилизовать

Шипко рассказал, что действующее законодательство Украины не предусматривает запрет на мобилизацию из одной семьи трудоспособных мужчин. Соответственно, отсутствует законодательный запрет на одновременную мобилизацию отца и сына. И если они пригодны для военной службы, то могут быть мобилизованы даже одновременно. Однако есть и исключения.

В каких случаях не могут мобилизовать отца и сына одновременно

"Прежде всего, в семьях в которых есть, например, женщина с инвалидностью, не может быть мобилизован отец и сын. Поскольку кто-то один, согласно 23 статьи Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", должен осуществлять за ней уход и будет иметь право на отсрочку от мобилизации", — объяснил юрист.

По его словам, законодательство не предусматривает, кто будет иметь право на отсрочку, ведь такие вопросы семья решает самостоятельно.

Кроме того, Шипко привел пример отца, который имеет на иждивении троих детей до 18 лет и совершеннолетнего сына. Тогда он не может быть мобилизованным вместе с сыном, поскольку будет иметь право на отсрочку.  

"Следует отметить, что ошибочны мнения, что невозможно мобилизовать отца и сына, из соображений того, что должен остаться кто-то из трудоспособных мужчин в семье — как кормилец. На сегодня отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, которые бы предусматривали такой запрет на мобилизацию. Мобилизация отца и сына не может быть проведена, только если для этого есть законодательные основания", — подытожил юрист.

Напомним, недавно мы писали, при каких условиях возможна мобилизация многодетных родителей. Новый законопроект предусматривает военную службу таких мужчин, если они разведены с женой и не выплачивают алименты детям.

Ранее адвокат рассказал, как разведенному отцу ребенка с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации.        

     

семья
мобилизация
повестки
война в Украине
военнослужащие

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