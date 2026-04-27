Сирському пропонують обмежити термін перебування воїнів на позиціях

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому Олександру Сирському до інструкції щодо перебування військових на позиціях. Зараз, згідно з наказом головнокомандувача, максимальне перебування військових на позиції становить 15 днів. Проте, за словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, цих норм ніхто не дотримується.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на інтерв’ю Решетилової "Українській правді".

Військові відчувають апатію після довгого перебування на позиції

"Це мертва норма (15 днів на позиції — ред.), якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", — зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що після 40 днів на позиції, у людини виникає апатія.

"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні — у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", — наголосила омбудсмен.

У зв’язку з цим Офісом військового омбудсмана будуть підготовлені пропозиції для Сирського.

Як писали Новини.LIVE, бійці 14 ОМБР були вимушені тримати позиції без належного постачання їжі та питної води. Також військові не отримували медикаментів. У зв’язку з цим вже розпочато розслідування.

Вже відомо, що командири подавали неправдиві звіти про реальний стан справ на ділянці фронту. Керівників вже змінено. Про цю ситуацію публічно повідомила дружина одного з бійців.