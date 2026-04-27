Сирському пропонують обмежити термін перебування воїнів на позиціях

Сирському пропонують обмежити термін перебування воїнів на позиціях

Дата публікації: 27 квітня 2026 13:18
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому Олександру Сирському до інструкції щодо перебування військових на позиціях. Зараз, згідно з наказом головнокомандувача, максимальне перебування військових на позиції становить 15 днів. Проте, за словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, цих норм ніхто не дотримується.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на інтерв’ю Решетилової "Українській правді".

Військові відчувають апатію після довгого перебування на позиції

"Це мертва норма (15 днів на позиції — ред.), якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", — зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що після 40 днів на позиції, у людини виникає апатія.

"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні — у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", — наголосила омбудсмен.

У зв’язку з цим Офісом військового омбудсмана будуть підготовлені пропозиції для Сирського.

Як писали Новини.LIVEбійці 14 ОМБР були вимушені тримати позиції без належного постачання їжі та питної води. Також військові не отримували медикаментів. У зв’язку з цим вже розпочато розслідування.

Вже відомо, що командири подавали неправдиві звіти про реальний стан справ на ділянці фронту. Керівників вже змінено. Про цю ситуацію публічно повідомила дружина одного з бійців.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
