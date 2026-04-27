Сырскому предлагают ограничить срок пребывания воинов на позициях

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Офис военного омбудсмена готовит предложения главкому Александру Сырскому к инструкции о пребывании военных на позициях. Сейчас, согласно приказу главнокомандующего, максимальное пребывание военных на позиции составляет 15 дней. Однако, по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, этих норм никто не придерживается.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на интервью Решетиловой "Украинской правде".

Военные испытывают апатию после долгого пребывания на позиции

"Это мертвая норма (15 дней на позиции — ред.), которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении", — отметила Решетилова.

Она отметила, что после 40 дней на позиции, у человека возникает апатия.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет — у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным", — подчеркнула омбудсмен.

В связи с этим Офисом военного омбудсмена будут подготовлены предложения для Сырского.

Как писали Новини.LIVE, бойцы 14 ОМБР были вынуждены держать позиции без надлежащего снабжения пищи и питьевой воды. Также военные не получали медикаментов. В связи с этим уже начато расследование.

Уже известно, что командиры подавали ложные отчеты о реальном состоянии дел на участке фронта. Руководители уже сменены. Об этой ситуации публично сообщила жена одного из бойцов.