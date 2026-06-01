Зеленський провів Ставку про позиції ЗСУ: є кардинальні зміни

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, під час якого доручив Міністерству оборони та дипломатам негайно знайти додаткові системи антибалістичного захисту й наростити постачання 155-мм снарядів. Завдяки впровадженню прямого фінансування, справедливому розподілу новобранців та розширенню підготовки бійців у другій половині минулого року українські війська суттєво зміцнили свої оборонні рубежі на фронті.

Зеленський назвав конкретні результати від змін в ЗСУ

Питання забезпечення передової далекобійними артилерійськими снарядами калібру 155 мм та посилення протиповітряної оборони стали головними темами чергового засідання Ставки.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та дипломатам розширити фінансування і виробництво боєприпасів, а також активізувати переговори з міжнародними партнерами для постачання протиракетних комплексів та ракет до них. Окремо було заслухано доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо стійкості позицій на основних оборонних напрямках та звіт про постачання військових пікапів.

Під час засідання учасники проаналізували ефективність рішень, ухвалених у другій половині минулого року. Наразі пряме фінансування для купівлі безпілотників підвищило спроможності підрозділів, близько 160 військових частин мають стабільне поповнення особовим складом, а кількість бригад із правом самостійно проводити базову військову підготовку зросла вдвічі. Глава держави наказав розробити додаткові кроки для подальшої фінансової та кадрової підтримки бойових бригад.

"Провів Ставку. Важливо, що дуже детально проаналізували стан виконання тих рішень, про які говорили наші військові на передовій. У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій", — повідомив Володимир Зеленський.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський спілкувався з президентом США Дональдом Трампом і заявив йому про критичну нестачу ракет для ППО. Він додав, що Росія знає про брак ракет і спеціально атакує балістикою, бо її нереально збити без конкретних типів ракет до ППО.

Натомість Зеленський вважає, що активні переговори щодо завершення війни мають розпочатися до настання наступної зими. Він наголосив, що перспективи переговорного процесу значною мірою залежать від посилення санкційного тиску Заходу на Росію, а також від внутрішніх процесів у самій РФ, які можуть вплинути на позицію Кремля.