Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Сырский заявил о жестких проверках подготовки в ВСУ

Сырский заявил о жестких проверках подготовки в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 16:06
Сырский заявил о жестких проверках подготовки в ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Восемь украинских воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку мобилизованных новобранцев из-за серьезных нарушений. Главнокомандующий ВСУ принял ряд жестких управленческих решений после масштабных майских инспекций в учебных центрах. Отдельным полкам и бригадам теперь приказали срочно пересмотреть свои возможности и немедленно улучшить бытовые условия солдат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Результаты масштабных проверок

В общем инспекционные группы проверили 72 воинские части, которые ранее получили разрешение обучать людей на собственной базе. По итогам контроля сразу несколько подразделений закрыли из-за несоответствия единым высоким стандартам армии.

Главком подчеркнул, что неприкасаемых в системе нет, поэтому контроль за адаптацией мобилизованных будет только усиливаться.

Обновление военной подготовки

В базовый курс обучения уже внесли изменения в соответствии с реальными угрозами на передовой. Солдат учат практическим действиям в составе групп для выявления и сбивания вражеских FPV-дронов и малых коптеров.

Читайте также:

"Отношение к людям — то, что принципиально отличает нас от российского агрессора. Мы бережем своих людей, поэтому качественная подготовка военнослужащих остается одним из наших главных приоритетов", — отметил Александр Сырский.

Ранее Новини.LIVE писали, что Александр Сырский подписал приказ, который жестко регламентирует сроки пребывания военных на передовой. Отныне бойцы могут находиться на боевых позициях не более двух месяцев, после чего командиры обязаны организовать им своевременную замену.

Также мы сообщали, что украинские военные готовят ответ на новую тактику Кремля, который планирует увеличить долю реактивных ударных беспилотников в своих атаках до 50%. Александр Сырский заявил о создании четвертого эшелона ПВО для защиты еще двух областей.

Генштаб ВСУ Сирский военная подготовка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации