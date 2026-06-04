Сырский заявил о жестких проверках подготовки в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Восемь украинских воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку мобилизованных новобранцев из-за серьезных нарушений. Главнокомандующий ВСУ принял ряд жестких управленческих решений после масштабных майских инспекций в учебных центрах. Отдельным полкам и бригадам теперь приказали срочно пересмотреть свои возможности и немедленно улучшить бытовые условия солдат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Результаты масштабных проверок

В общем инспекционные группы проверили 72 воинские части, которые ранее получили разрешение обучать людей на собственной базе. По итогам контроля сразу несколько подразделений закрыли из-за несоответствия единым высоким стандартам армии.

Главком подчеркнул, что неприкасаемых в системе нет, поэтому контроль за адаптацией мобилизованных будет только усиливаться.

Обновление военной подготовки

В базовый курс обучения уже внесли изменения в соответствии с реальными угрозами на передовой. Солдат учат практическим действиям в составе групп для выявления и сбивания вражеских FPV-дронов и малых коптеров.

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"Отношение к людям — то, что принципиально отличает нас от российского агрессора. Мы бережем своих людей, поэтому качественная подготовка военнослужащих остается одним из наших главных приоритетов", — отметил Александр Сырский.

Ранее Новини.LIVE писали, что Александр Сырский подписал приказ, который жестко регламентирует сроки пребывания военных на передовой. Отныне бойцы могут находиться на боевых позициях не более двух месяцев, после чего командиры обязаны организовать им своевременную замену.

Также мы сообщали, что украинские военные готовят ответ на новую тактику Кремля, который планирует увеличить долю реактивных ударных беспилотников в своих атаках до 50%. Александр Сырский заявил о создании четвертого эшелона ПВО для защиты еще двух областей.