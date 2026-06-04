Сырский заявил о четвертом эшелоне ПВО для защиты еще двух областей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные готовят ответ на новую тактику Кремля, который планирует увеличить долю реактивных ударных беспилотников в своих атаках до 50%. Александр Сирский провел профильное совещание, где анонсировал расширение эшелонов противовоздушной обороны, модернизацию отечественных перехватчиков и привлечение вертолетов армейской авиации, которые уже показывают отличные результаты в охоте за дронами.

Об этом сообщила пресс-служба Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, передает Новини.LIVE.

Дроны-перехватчики стали основой "малой ПВО"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на сегодня большинство обезвреженных российских беспилотников типа "Шахед", "Герань" и других средств нападения является результатом удачной работы украинских БпЛА-перехватчиков. В течение мая эти беспилотники, которые работают в трех эшелонах обороны, ликвидировали более 3,5 тысячи вражеских дронов различных модификаций.

Самую высокую эффективность сейчас демонстрирует второй эшелон противовоздушной обороны, за который отвечают Силы беспилотных систем (СБС). Только за прошлый месяц их экипажи приземлили более 1,2 тысячи российских беспилотников. ВСУ активно наращивают количество таких экипажей и постоянно обучают персонал. Кроме того, военные уже работают над формированием четвертого эшелона ПВО, который позволит надежно прикрыть от ударов с воздуха еще две украинские области.

К уничтожению российских воздушных целей все активнее привлекают армейскую авиацию. В течение мая украинские экипажи вертолетов самостоятельно уничтожили более 440 российских беспилотников. Для повышения результативности вертолеты оборудуют самыми современными системами обнаружения целей и прицеливания. Также расширяется линейка их вооружения, авиаторы получили новое ракетное вооружение, которое уже прошло успешное испытание в реальных боевых условиях.

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Россия постоянно совершенствует дроны и хочет увеличить их количество

В то же время Александр Сырский призвал не недооценивать врага, который постоянно меняет тактику, наращивает масштабы производства и улучшает качество своего оружия. Разведка уже знает, что Россия хочет довести долю скоростных реактивных ударных дронов в своих атаках до 50%.

"Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БпЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейших уровней модернизации отечественных перехватчиков. Актуальным остается вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но Вооруженные Силы Украины пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов", — сообщил Александр Сырский.

Ранее Новини.LIVE сообщали со ссылкой на слова заместителя командующего ПВО Павла Елизарова, что Россия все больше запускает дронов одновременно во время ударов по Украине. Таким образом россияне хотят максимально истощить ПВО.

Недавно в Черниговской области обнаружили обломки российского дрона, который был радиоактивным. В нем нашли ракету, содержащую обедненный уран, остатки которой излучали гамма-фон выше нормы.