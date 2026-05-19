Сырский анонсировал контракты на 6-9 месяцев для раненых воинов

Дата публикации 19 мая 2026 19:25
Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в армии планируют ввести короткие контракты для уволенных после ранений военных. Их продолжительность может быть 6-9 месяцев.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью "Милитарному", передает Новини.LIVE.

Короткие контракты для уволенных после ранений

Сырский сообщил о возможном внедрении коротких контрактов для военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья вследствие ранения, но хочу подписать его.

Таким образом, снова присоединиться к армии можно будет на шесть-девять месяцев. Сырский отметил, что многие хотят именно короткий контракт.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ отметил, что для действующих воинов также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов — примерно на десять месяцев. Отдельно предусмотрены стандартные долгосрочные контракты для новобранцев — от 2-3 лет и более.

Сырский также рассказал, что часть воинов продолжат проходить службу по мобилизации без контракта.

"Просто мобилизация и здесь особенность в том, что все получают абсолютно одинаковые уровни денежного обеспечения, те дополнительные надбавки, которые там прописаны", — добавил главнокомандующий.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева, россияне уже начали ощущать последствия войны не только из-за потерь на фронте, но и в собственных городах. ПВО врага не способна прикрыть все объекты.

Кроме того, недавно украинские военные нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. В частности, под поражение попали пункты управления и места скопления живой силы врага.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
