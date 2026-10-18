Військові ЗСУ. Фото: 68-ма окрема аеромобільна бригада імені Олекси Довбуша

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня. Серед уражених цілей — об'єкти, які забезпечують застосування безпілотників, відновлення бойової техніки та розміщення особового складу противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Які об'єкти російської армії уразили Сили оборони

Однією з цілей стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Ураження цього об'єкта має знизити можливості російських військ застосовувати дрони різних модифікацій для атак по території України та цивільній інфраструктурі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Також українські військові завдали удару по ремонтній базі автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг". Об'єкт розташований поблизу населеного пункту Суходільськ Луганської області. Виведення його з ладу ускладнює ремонт пошкодженої техніки та її подальше повернення до бойових підрозділів на фронті.

Крім того, Сили оборони уразили місце зосередження особового складу одного з підрозділів російської армії поблизу населеного пункту Дубове Донецької області.

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У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що робота з ураження важливих військових цілей противника триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні підрозділи ППО Третього армійського корпусу ЗСУ вперше збили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць українські військові знищили 4070 повітряних цілей противника, зокрема 1558 ударних і 104 розвідувальні безпілотники, 2354 малогабаритні дрони, а також чотири важкі бомбери та три керовані авіабомби.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР під час контрдиверсійної операції на Запорізькому напрямку знешкодили дві групи російських спецпризначенців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення РФ. Українські розвідники організували засідку на основі агентурних і технічних даних, завдали вогневого ураження та зачистили місцевість, узявши одного російського військового в полон.