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Головна Штаб Сили оборони уразили місце запуску російських БПЛА на Донеччині

Сили оборони уразили місце запуску російських БПЛА на Донеччині

Ua ru
18 жовтня 2026 13:33
ЗСУ уразили базу російських БпЛА, ремонтний об'єкт і військових РФ 68-ма окрема аеромобільна бригада імені Олекси Довбуша
Військові ЗСУ. Фото: 68-ма окрема аеромобільна бригада імені Олекси Довбуша

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня. Серед уражених цілей — об'єкти, які забезпечують застосування безпілотників, відновлення бойової техніки та розміщення особового складу противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Які об'єкти російської армії уразили Сили оборони

Однією з цілей стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Ураження цього об'єкта має знизити можливості російських військ застосовувати дрони різних модифікацій для атак по території України та цивільній інфраструктурі.

Сили оборони уразили місце запуску російських БПЛА на Донеччині - фото 1
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Також українські військові завдали удару по ремонтній базі автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг". Об'єкт розташований поблизу населеного пункту Суходільськ Луганської області. Виведення його з ладу ускладнює ремонт пошкодженої техніки та її подальше повернення до бойових підрозділів на фронті.

Крім того, Сили оборони уразили місце зосередження особового складу одного з підрозділів російської армії поблизу населеного пункту Дубове Донецької області.

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У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що робота з ураження важливих військових цілей противника триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні підрозділи ППО Третього армійського корпусу ЗСУ вперше збили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць українські військові знищили 4070 повітряних цілей противника, зокрема 1558 ударних і 104 розвідувальні безпілотники, 2354 малогабаритні дрони, а також чотири важкі бомбери та три керовані авіабомби.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР під час контрдиверсійної операції на Запорізькому напрямку знешкодили дві групи російських спецпризначенців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення РФ. Українські розвідники організували засідку на основі агентурних і технічних даних, завдали вогневого ураження та зачистили місцевість, узявши одного російського військового в полон.

ЗСУ Генштаб ЗСУ військові дії війна в Україні Сили оборони України
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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