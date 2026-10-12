ППО Третього корпусу вперше збила Бандероль і 4070 цілей РФ

Військові Третього армійського корпусу. Фото ілюстративне: facebook.com/ab3.army

Підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу Збройних сил України у вересні вперше збили російський боєприпас типу "Бандероль". За місяць бійці знищили загалом 4070 повітряних цілей противника, серед яких ударні й розвідувальні безпілотники, малогабаритні БпЛА та інші засоби ураження.

Результати роботи за вересень військові оприлюднили в соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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ППО Третього корпусу знищила понад 4 тисячі повітряних цілей

За даними корпусу, серед знищених цілей були 1558 ударних безпілотників, 104 розвідувальні БпЛА та 2354 малогабаритні дрони. Також бійці перехопили 47 безпілотників "Сокол-И", знищили чотири важкі бомбери та три керовані авіабомби.

Серед ударних дронів найбільше було "Молній" — 1356 одиниць. Крім того, військові збили 12 "Шахедів", 95 "Гербер", 78 "Ланцетів", 15 "Італмасів", один "КУБ" та одну "Бандероль".

До розвідувальних безпілотників, знищених за місяць, належали два "Гранати", один "Мерлін", 15 "Кощеїв", 16 "Скатів", 38 "КВО", 21 "Зала", шість "Суперкамів" і п'ять "Орланів".

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"Сучасні виклики війни вимагають сучасних рішень", — йдеться в повідомленні Третього армійського корпусу.

Що відомо про російську "Бандероль"

"Бандероль" — це реактивний боєприпас, який поєднує характеристики малогабаритної крилатої ракети та баражувального боєприпасу. За даними Третього армійського корпусу, у вересні його підрозділи ППО вперше знищили ціль такого типу.

Виявляли та знищували повітряні цілі бійці 1030-го зенітного ракетного полку "Аквіла", Третьої штурмової бригади, 53-ї, 60-ї та 63-ї окремих механізованих бригад, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, а також підпорядкованих підрозділів Третього армійського корпусу.

Інші новини штабу

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за оцінкою НАТО, у вересні Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових убитими та пораненими. Із них до 28 тисяч могли загинути. Втрати українських Сил оборони за той самий період, за цією оцінкою, становили близько 5 тисяч осіб.

Також Новини.LIVE писали, що в Сухопутних військах ЗСУ створили власні Дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Підрозділ виконуватиме завдання в інтересах загальновійськових частин, розвиватиме безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси.