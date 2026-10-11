ГУР знешкодило дві групи російського спецназу та взяло полоненого

Бійці ГУР знешкодили дві групи спецпризначенців РФ на Запорізькому напрямку
Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знешкодили дві групи російських спецпризначенців під час контрдиверсійної операції. Йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.
Про це повідомляється на сайті ГУР, передає Новини.LIVE.
Як ГУР організувало засідку на російський спецназ
Як повідомили в ГУР, українські розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування завдяки агентурним джерелам, зокрема інформації з боку противника, а також технічним засобам розвідки.
Отримані відомості дали змогу організувати засідку для перехоплення російських військових. Після виявлення противника українські бійці завдали вогневого ураження та зачистили місцевість. Одного російського спецпризначенця взяли в полон.
У розвідці зазначили, що 10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення РФ є кадровим підрозділом російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у військовій кампанії Росії в Сирії.
Присутність представників бригади на окупованих українських територіях документували ще у 2014–2015 роках.
Також у ГУР повідомили про результати роботи "Спецпідрозділу Тимура" на Запорізькому напрямку за весь період проведення операції. За даними відомства, російські війська втратили безповоротно 448 військовослужбовців, ще 85 окупантів потрапили в полон.
Як повідомляли Новини.LIVE, штурмовик спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України з позивним "Дерун" розповів про складнощі проведення операції "Вівальді" на Донеччині. За його словами, підготовка тривала до півтора місяця, однак під час штурму бійці зіткнулися з мінометними й артилерійськими обстрілами, спробою оточення та постійною загрозою атак російських безпілотників.
Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня та в ніч проти 5 жовтня Сили оборони України атакували російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Уражень зазнали цілі, пов’язані з використанням безпілотників, управлінням військами, системами зв’язку й ремонтом техніки, а також місця скупчення особового складу російської армії.