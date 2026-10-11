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Головна Штаб Бійці ГУР знешкодили дві групи спецпризначенців РФ на Запорізькому напрямку

Бійці ГУР знешкодили дві групи спецпризначенців РФ на Запорізькому напрямку

Ua ru
11 жовтня 2026 21:26
ГУР знешкодило дві групи російського спецназу та взяло полоненого
Військові ЗСУ. Фото: ГУР

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знешкодили дві групи російських спецпризначенців під час контрдиверсійної операції. Йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Про це повідомляється на сайті ГУР, передає Новини.LIVE.

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Як ГУР організувало засідку на російський спецназ

Як повідомили в ГУР, українські розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування завдяки агентурним джерелам, зокрема інформації з боку противника, а також технічним засобам розвідки.

Отримані відомості дали змогу організувати засідку для перехоплення російських військових. Після виявлення противника українські бійці завдали вогневого ураження та зачистили місцевість. Одного російського спецпризначенця взяли в полон.

У розвідці зазначили, що 10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення РФ є кадровим підрозділом російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у військовій кампанії Росії в Сирії.

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Присутність представників бригади на окупованих українських територіях документували ще у 2014–2015 роках.

Також у ГУР повідомили про результати роботи "Спецпідрозділу Тимура" на Запорізькому напрямку за весь період проведення операції. За даними відомства, російські війська втратили безповоротно 448 військовослужбовців, ще 85 окупантів потрапили в полон.

Як повідомляли Новини.LIVE, штурмовик спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України з позивним "Дерун" розповів про складнощі проведення операції "Вівальді" на Донеччині. За його словами, підготовка тривала до півтора місяця, однак під час штурму бійці зіткнулися з мінометними й артилерійськими обстрілами, спробою оточення та постійною загрозою атак російських безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня та в ніч проти 5 жовтня Сили оборони України атакували російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Уражень зазнали цілі, пов’язані з використанням безпілотників, управлінням військами, системами зв’язку й ремонтом техніки, а також місця скупчення особового складу російської армії.

окупанти територіальна оборона військові дії війна в Україні ГУР
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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