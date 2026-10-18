Военные ВСУ. Фото: 68-я отдельная аэромобильная бригада имени Олексы Довбуша

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии 17 октября и в ночь на 18 октября. Среди пораженных целей — объекты, обеспечивающие применение беспилотников, восстановление боевой техники и размещение личного состава противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты российской армии поразили Силы обороны

Одной из целей стало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка. Поражение этого объекта должно снизить возможности российских войск применять дроны различных модификаций для атак по территории Украины и гражданской инфраструктуре.

Сообщения Генштаба. Фото: скриншот

Также украинские военные нанесли удар по ремонтной базе автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг". Объект расположен вблизи населенного пункта Суходельск Луганской области. Вывод его из строя затрудняет ремонт поврежденной техники и её дальнейшее возвращение в боевые подразделения на фронте.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по месту сосредоточения личного состава одного из подразделений российской армии вблизи населенного пункта Дубовое Донецкой области.

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В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что работа по поражению важных военных целей противника продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре подразделения ПВО Третьего армейского корпуса ВСУ впервые сбили российский боеприпас типа "Бандероль". Всего за месяц украинские военные уничтожили 4070 воздушных целей противника, в частности 1558 ударных и 104 разведывательных беспилотника, 2354 малогабаритных дрона, а также четыре тяжёлых бомбардировщика и три управляемые авиабомбы.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР в ходе контрдиверсионной операции на Запорожском направлении обезвредили две группы российских спецназовцев 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения РФ. Украинские разведчики организовали засаду на основе агентурных и технических данных, нанесли огневой удар и зачистили местность, взяв в плен одного российского военнослужащего.