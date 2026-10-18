Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Силы обороны поразили место запуска российских БПЛА в Донецкой области

Силы обороны поразили место запуска российских БПЛА в Донецкой области

Ua ru
18 октября 2026 13:33
ВСУ нанесли удар по базе российских БПЛА, ремонтному объекту и военнослужащим РФ 68-я отдельная аэромобильная бригада имени Олексы Довбуша
Военные ВСУ. Фото: 68-я отдельная аэромобильная бригада имени Олексы Довбуша

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии 17 октября и в ночь на 18 октября. Среди пораженных целей — объекты, обеспечивающие применение беспилотников, восстановление боевой техники и размещение личного состава противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие объекты российской армии поразили Силы обороны

Одной из целей стало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка. Поражение этого объекта должно снизить возможности российских войск применять дроны различных модификаций для атак по территории Украины и гражданской инфраструктуре.

Силы обороны поразили место запуска российских БПЛА в Донецкой области - фото 1
Сообщения Генштаба. Фото: скриншот

Также украинские военные нанесли удар по ремонтной базе автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг". Объект расположен вблизи населенного пункта Суходельск Луганской области. Вывод его из строя затрудняет ремонт поврежденной техники и её дальнейшее возвращение в боевые подразделения на фронте.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по месту сосредоточения личного состава одного из подразделений российской армии вблизи населенного пункта Дубовое Донецкой области.

Читайте также:

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что работа по поражению важных военных целей противника продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре подразделения ПВО Третьего армейского корпуса ВСУ впервые сбили российский боеприпас типа "Бандероль". Всего за месяц украинские военные уничтожили 4070 воздушных целей противника, в частности 1558 ударных и 104 разведывательных беспилотника, 2354 малогабаритных дрона, а также четыре тяжёлых бомбардировщика и три управляемые авиабомбы.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР в ходе контрдиверсионной операции на Запорожском направлении обезвредили две группы российских спецназовцев 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения РФ. Украинские разведчики организовали засаду на основе агентурных и технических данных, нанесли огневой удар и зачистили местность, взяв в плен одного российского военнослужащего.

ВСУ Генштаб ВСУ военные действия война в Украине Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации