Шмыгаль назвал условия для бронирования работников предприятий от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео пресс-конференции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, которые работают "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации. Учитывается средняя зарплата, уровень уплаты налогов бизнесом и работником и влияние компании на экономику Украины.

Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

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По словам Шмыгаля, сейчас Кабинет Министров работает над изменением бронирования сотрудников бизнеса. Преимущества будут у предприятий, которые работают легально и платят все налоги.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на — это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", — указал премьер.

Чиновник рассказал, что по состоянию на март 2024 года в Украине бронь от призыва уже получили около 700 тысяч человек.

"Мы хотим сделать этот подход более справедливым", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр добавил, что критические предприятия и в дальнейшем будут иметь право на бронирование работников, однако в отношении других бизнесов, они будут иметь такую возможность при условии наполнения государственного бюджета.

"Например, налоговая нагрузка выше среднего по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его предоставляет", — заметил премьер.

По его словам, нужны изменения в подходе к бронированию, поскольку страна использует только собственный бюджет для обеспечения армии.

"Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность теряется. Это значит, что мы не будем иметь возможности обеспечить наши силы безопасности и обороны", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, нардеп Федор Вениславский рассказал о деталях бронирования от мобилизации. Депутат отметил, что отсрочка будет распространяться не только на государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и работников оборонно-промышленного комплекса, но и на другие категории граждан.

Добавим, в Украине обновили правила бронирования работников критически важных предприятий. По новым правилам компании могут бронировать от 50% или до 50% мужчин призывного возраста.