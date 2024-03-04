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Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

4 марта 2024 00:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении – ответ юриста
Призывник и представители ТЦК. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часто призывники сталкиваются с тем, что в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении с законами по военному учету. Юристы говорят, что это нормальная процедура.

Об этом идет речь на форуме правозащитников.

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"В ТЦК давали бумажку на подпись об ознакомлении с законами по военному учету, обязанности и ответственности в случае их нарушения. В чем его суть? Как я понимаю, ответственность будет в любом случае, с подписью или без, ведь незнание закона не увольняет от ответственности", — спросил пользователь.

Как ответил адвокат Сергей Богун, это обычная практика.

"Они должны вас сообщить о вашей ответственности за невыполнение законодательства по учету и мобилизации", — сказал он.

Такую позицию поддержал и другой правозащитник.

"Подводных камней нет. Это стандартная процедура в ТЦК", — добавил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. В частности, это касается людей с инвалидностью третьей группы, обладающих правом отсрочки от призыва на военную службу. Но для этого им необязательно лично посещать военкомат, документы можно отправить.

Добавим, право на отсрочку в марте можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессиональной деятельности, через обучение и при наличии бронирования.

Украина
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

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