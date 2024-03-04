Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

Призывник и представители ТЦК. Фото: скриншот

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часто призывники сталкиваются с тем, что в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении с законами по военному учету. Юристы говорят, что это нормальная процедура.

Об этом идет речь на форуме правозащитников.

Читайте также:

Документы на подпись в ТЦК — что делать

"В ТЦК давали бумажку на подпись об ознакомлении с законами по военному учету, обязанности и ответственности в случае их нарушения. В чем его суть? Как я понимаю, ответственность будет в любом случае, с подписью или без, ведь незнание закона не увольняет от ответственности", — спросил пользователь.

Как ответил адвокат Сергей Богун, это обычная практика.

"Они должны вас сообщить о вашей ответственности за невыполнение законодательства по учету и мобилизации", — сказал он.

Такую позицию поддержал и другой правозащитник.

"Подводных камней нет. Это стандартная процедура в ТЦК", — добавил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. В частности, это касается людей с инвалидностью третьей группы, обладающих правом отсрочки от призыва на военную службу. Но для этого им необязательно лично посещать военкомат, документы можно отправить.

Добавим, право на отсрочку в марте можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессиональной деятельности, через обучение и при наличии бронирования.